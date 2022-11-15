Донецк, 15 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Боевики преступного режима Киева обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 12:38 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 12:43 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ведёт с Москвой переговоры по ситуации вокруг киевского режима за спиной Киева.