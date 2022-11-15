Красноярск, 15 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Естественная убыль населения, составившая 9741 человек, сложилась в Красноярском крае за девять месяцев 2022 года. При этом, как сообщили ИА REGNUM 15 ноября в Красноярскстате, по сравнению с прошлым годом убыль населения уменьшилась на 2298 человек.

Pixabay.com Младенец

По данным статистиков, в январе–сентябре текущего года в регионе родилось 19 893 ребёнка, умерло 29 634 человека.

По сравнению с предыдущим годом рождаемость в крае сократилась на 7,9%; смертность уменьшилась на 11,9%.

Напомним, по России в целом за девять месяцев 2022 года рождаемость снизилась на 6,2% (по регионам Сибирского федерального округа — на 6,5%). Смертность по РФ за указанный период сократилась на 16,1% (в СФО — на 14,3%).

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