Екатеринбург, 15 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга закупит отечественные автомобили вместо отслуживших иномарок. Начальная стоимость аукциона 17,18 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мэрия планирует закупить 11 автомобилей марки «Лада». При этом мощность их двигателя должна составлять 100-150 лошадиных сил. Кроме того, в машинах должны находиться подушки безопасности и система АБС, а салон должен быть выполнен из текстиля.

Ранее чиновники Екатеринбурга передвигались на автомобилях марки «Тойота». Однако теперь их покупка стала проблематичной из-за того, что производить такие машины в России перестали. На автомобильном рынке по-прежнему можно найти необходимые иномарки, однако их стоимость завышена, пояснили журналистам в мэрии.