Брюссель, 15 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Странам Евросоюза следует избежать конкуренции в ходе восполнения военных запасов, сократившихся из-за помощи Киеву. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 15 ноября журналистам по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

European Parliament Жозеп Боррель

Он отметил, что пришлось приложить усилия, чтобы поставить ВСУ оружие. Это оружие не производится на месте, его взяли из запасов, которые нужно восполнить.

«Теперь мы должны действовать сообща, чтобы избежать конкуренции», — сказал Боррель.

Он рассказал об инициативе по совместным закупкам военной техники, запущенной вместе с Еврокомиссией. Речь идёт о совместных заказах для военной промышленности и поиске более выгодных предложений.

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