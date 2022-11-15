Бали, Индонезия, , 12:58 — REGNUM Остаются препятствия на пути экспорта российского продовольствия и удобрений, сообщил 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 в Индонезии.

Сергей Лавров Mid.ru

Министр рассказал, что российская делегация показала возможности страны в обеспечении стабильности мировых рынков зерна и удобрений.

«Показали те препятствия, которые пока ещё остаются на этом пути вопреки достигнутой договорённости в рамках пакетной инициативы генерального секретаря, о том, что ООН будет заниматься устранением препон на пути экспорта наших удобрений и зерна», — рассказал Лавров журналистам на полях саммита G20 на острове Бали.