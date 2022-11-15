Ломоносов, Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Три грузовика столкнулись на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, после чего два из них опрокинулись и перекрыли движение. Как передает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM, об этом проинформировали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП с грузовиками на КАД (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

По предварительным данным, ДТП произошло в 12:00 мск на 106 километре внешнего кольца КАД, вблизи съезда на Ораниенбаумский проспект. Три грузовых автомобиля, гружённые песком и щебнем, столкнулись, следуя в попутном направлении. Два из них опрокинулись и перекрыли проезжую часть.

«С 12:00 до 12:30 движение было полностью перекрыто по всем четырем полосам. В районе места происшествия образовался затор. С 12:30 по одной полосе осуществляется проезд только легковых автомобилей», — уточнили в дорожном управлении.

На место происшествия направлены представители обслуживающей подрядной организации для расчистки проезжей части.

Добавим, по данным онлайн-карты, из-за ДТП на КАД образовался затор протяженностью 2,5 км.