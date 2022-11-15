Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и НАТО давно участвуют в гибридной войне на территории бывш. УССР. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на саммите G20 в Индонезии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По мнению главы МИД РФ, таим образом Евросоюз и НАТО фактически являются участниками гибридной войны на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что развязанная Западом гибридная война против России приобрела беспрецедентный характер.

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