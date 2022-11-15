Чебоксары, , 12:56 — REGNUM В Чувашии планируют продать в рамках приватизации участок с нежилым хозяйственным корпусом в Новочебоксарске. Начальная цена лота превысила 12 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Предмет приватизации — земельный участок с расположенным на нём объектом недвижимого имущества по улице Коммунистическая, 37 в Новочебоксарске. Это государственное имущество Чувашии, в качестве продавца выступает министерство экономического развития и имущественных отношений республики.

Как следует из документации, площадь земельного участка составляет 3291 кв. метр, площадь одноэтажного хозяйственного корпуса (литера Г, г1) — 933,5 кв. метра. Данное здание построено в 1970 году. Из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости следует, что категория земля — земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для производственных и хозяйственных нужд.

«Земельный участок имеет обременение в виде договора № 1509 на сдачу в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, от 16 марта 2022 года, заключённый на срок с 18 февраля 2022 года до 31 января 2027 года», — говорится в сообщении.

Согласно документу, установленный способ приватизации государственного имущества Чувашии — продажа на аукционе в электронной форме. В 2021–2022 годах данный лот на продажу не выставлялся.

Начальная цена имущества определена в размере12 007 300 рублей. Торги назначены на 12 декабря.

Отметим, что в здании по улице Коммунистическая, 37 располагается автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академия технологии и управления».

Напомним, что в Чувашии безвозмездно передаются из муниципальной казны в государственную собственность объекты электросетевого хозяйства в Канаше, Красноармейском и Моргаушском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют продать в рамках приватизации причал грузового района на Волге в Новочебоксарске. Сооружение находится в федеральной собственности, начальная цена превышает 16,3 млн рублей.

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