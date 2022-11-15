Стокгольм, 15 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Казалось бы, но, действительно, чтобы установить танцпол в баре или ресторане в Швеции владельцы заведений должны получить специальную лицензию. Однако в скором времени она может исчезнуть, передает телеканал SVT.

Алёна Антонова Танцпол

О радостной новости объявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер (Умеренные).

«Если бы мне пришлось писать законы, то одним из них стал бы закон о разрешении на свободную установку танцполов. Но законотворческая работа идет полным ходом, и, вероятно, такой закон появится довольно скоро», — отметил профильный министр в интервью SVT.

Лицензия на танцполы означает, что необходимо подать заявление на получение разрешения на установку площадки для танцев, например, в пабе или другом общественном месте. Риксдаг Швеции хотел отменить лицензию еще в 2016 году, но последующее парламентское расследование пришло к выводу, что разрешение в некоторых случаях выполняло важную функцию безопасности.