Снижение температуры в квартирах Молдавии приблизит жителей к ЕС — депутат
Кишинёв, 15 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Снижение температуры отопления в квартирах Молдавии соответствует нормам, принятым в странах Евросоюза. Об этом 15 ноября на телеканале TVR Moldova заявил депутат парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан.
Он отметил, что экономия жителей на отоплении полезно сказывается на энергетической безопасности страны. Депутат рассчитывает на то, что население вскоре привыкнет такому «европейскому уровню».
«Не думаю, что молдаване вернутся к ситуации, когда они сидели в домах с 25 градусами, даже если подешевеет газ. И это хорошо, так и в Европейском союзе», — заявил Мариан.
Напомним, тарифы на газ в Молдавии за год выросли более чем на 500%, а за отопление — боле чем на 90%. При этом власти страны продолжают политику сокращения поставок газа из России, чтобы взамен приобретать более дорогое топливо в западных странах. Это делается под лозунгом «энергонезависимости».