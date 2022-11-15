Кишинёв, 15 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Снижение температуры отопления в квартирах Молдавии соответствует нормам, принятым в странах Евросоюза. Об этом 15 ноября на телеканале TVR Moldova заявил депутат парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан.

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Он отметил, что экономия жителей на отоплении полезно сказывается на энергетической безопасности страны. Депутат рассчитывает на то, что население вскоре привыкнет такому «европейскому уровню».

«Не думаю, что молдаване вернутся к ситуации, когда они сидели в домах с 25 градусами, даже если подешевеет газ. И это хорошо, так и в Европейском союзе», — заявил Мариан.

Напомним, тарифы на газ в Молдавии за год выросли более чем на 500%, а за отопление — боле чем на 90%. При этом власти страны продолжают политику сокращения поставок газа из России, чтобы взамен приобретать более дорогое топливо в западных странах. Это делается под лозунгом «энергонезависимости».