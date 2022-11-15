Вашингтон, 15 ноября 2022, 12:52 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, сообщается в пресс-релизе Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле произошёл теракт, в результате которого погибли шесть человек, ещё 81 получил ранение. Среди пострадавших — трое граждан России. В исполнении теракта подозревается гражданка Сирии, связанная с РПК.
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