Вашингтон, 15 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Tccb.gov.tr Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган. 2016

«Байден выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с проявлением насилия в Стамбуле и дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле произошёл теракт, в результате которого погибли шесть человек, ещё 81 получил ранение. Среди пострадавших — трое граждан России. В исполнении теракта подозревается гражданка Сирии, связанная с РПК.

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