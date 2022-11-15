Симферополь, 15 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на период с 17 по 18 ноября в связи с прохождением активного фронтального раздела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид на Коктебель

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе резко ухудшится погода. Уже днём 17 ноября, а также ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди, 18 ноября — с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, с порывами до 25-28 м/с.

Также прогнозируется резкое понижение температуры — 18 ноября похолодает до двух градусов мороза.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.