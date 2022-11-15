Лисичанск, ЛНР, 15 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ 14 ноября Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб мирный житель. Об этом 15 ноября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

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Напоминается, что 14 ноября около 17:15 мск киевские боевики ВСУ обстреляли Лисичанск, в результате чего был полностью разрушен один из домов и начался пожар.

«Здесь, к счастью, никто не пострадал. На близлежащей улице осколками был убит один мужчина, второй с ранениями был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов написал, что башкирский батальон имени Салавата Юлаева направился к месту боевого слаживания.