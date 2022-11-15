Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Петербурге спасают медика, который упал в воду реки Фонтанка с Обуховского моста. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщают 15 ноября очевидцы в городской группе «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Елена Молчанова ИА REGNUM Вид на Обуховскую площадь и набережную реки Фонтанки Петербурга

Инцидент произошел утром 15 ноября в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, 54-летний мужчина после ссоры с другим мужчиной по неустановленной причине упал в реку Фонтанка. На помощь пострадавшему пришли дежурившие на реке сотрудники МЧС, а вскоре и бригада «скорой».

«Сотрудники МЧС сделали пострадавшему искусственное дыхание, а затем отнесли его к карете скорой помощи», — рассказали очевидцы, добавив, что удалось ли спасти мужчину, пока неизвестно.

По данным телеграмм-канала Mash, спасенным оказался кандидат медицинских наук, исполнительный и медицинский директор клиники на Московском проспекте, 54-летний торакальный хирург.