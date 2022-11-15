Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Так называемая канцелярия Шведских демократов, задачей которой является обеспечение того, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) соблюдал Соглашение Тидё, начала обретать форму. По информации газеты Aftonbladet, шеф канцелярии и трое чиновников из канцелярии уже приступили к работе.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

По информации, предоставленной газете, одним из сотрудников является бывшая правая рука лидера партии Шведских демократов Йимми Окессона Микаэль Эрикссон. Двумя другими якобы являются Эрик Ларссон и Йосефина Босуэлл, юрист, работавшая прокурором в Стокгольме.

Всего, по информации журналистов, канцелярия будет состоять из шести человек. Говорят, что ее шефом является Густав Геллербрант, бывший член партии Умеренных, который участвовал в переговорах по Соглашению Тидё.