Стокгольм, 15 ноября 2022, 13:09 — REGNUM Так называемая канцелярия Шведских демократов, задачей которой является обеспечение того, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) соблюдал Соглашение Тидё, начала обретать форму. По информации газеты Aftonbladet, шеф канцелярии и трое чиновников из канцелярии уже приступили к работе.

Правительство Королевства Швеция
Правительство Королевства Швеция
Tage Olsin

По информации, предоставленной газете, одним из сотрудников является бывшая правая рука лидера партии Шведских демократов Йимми Окессона Микаэль Эрикссон. Двумя другими якобы являются Эрик Ларссон и Йосефина Босуэлл, юрист, работавшая прокурором в Стокгольме.

Всего, по информации журналистов, канцелярия будет состоять из шести человек. Говорят, что ее шефом является Густав Геллербрант, бывший член партии Умеренных, который участвовал в переговорах по Соглашению Тидё.