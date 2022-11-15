Париж, , 12:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поедет на чемпионат мира по футболу в Катар, если футбольная сборная дойдет до финала или полуфинала, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

Первый в истории чемпионат мира по футболу в арабском мире стартует в воскресенье, 20 ноября, и продлится до 18 декабря. Полуфиналы запланированы на 13 и 14 декабря.

Никогда еще чемпионат мира не вызывал столько критики в отношении окружающей среды и прав человека, как чемпионат мира-2022. Катару пришлось столкнуться с массой критики с тех пор, как FIFA, ко всеобщему удивлению, в декабре 2010 года предпочла Катар Соединенным Штатам.

Кроме того, капитаны восьми сборных, таких как Англия, Франция и Германия, объявили, что будут носить нарукавные повязки с цветными полосками против дискриминации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что «не планирует ехать в Катар» на чемпионат мира по футболу.

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