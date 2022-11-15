Бали, Индонезия, , 12:47 — REGNUM Россия высказалась за отказ от политизации вопросов, связанных с энергетикой. Об этом 15 ноября сообщил глава МИД России Сергей Лавров в Индонезии во время пресс-подхода на полях саммита G20.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих [связанных с энергетикой — прим.] вопросов. Прежде всего, отказаться от политизации использования энергетики для сведения политических счётов, как это наблюдалось долгие годы со стороны Евросоюза в отношении тех же «Северных потоков». Высказались за то, чтобы «двадцатка» занималась конкретными вопросами устранения любых дискриминационных и искусственных препятствий с мировых рынков энергоносителей и предложили, наконец, свободный, честный диалог между поставщиками», — сказал Лавров журналистам.

Он предложил посмотреть, какая будет реакция на российские инициативы.