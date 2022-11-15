Ясиноватая, ДНР, , 12:45 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны боевиков ВСУ был произведён в 12:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматели Камчатки выступили с инициативой сделать более централизованной и весомой гуманитарную помощь для нужд участников специальной военной операции в защиту Донбасса.