Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь предложил ввести в регионе сертификаты для оплаты родителями услуг частных детских садов. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициатива депутата заключается в выдаче семьям сертификатов для оплаты частных детских садов и обучения в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.

«Несмотря на некоторое снижение остроты проблемы нехватки детских садов в нашем городе, говорить о ее решении преждевременно. Пока остается ряд вопросов, среди которых — шаговая недоступность детских садов, нехватка ясельных и логопедических групп, дефицит квалифицированного педагогического состава», — подчеркнул Андрей Рябоконь.

Сертификат, по предложению депутата, будет предоставляться на год. Семьям также предлагается дать право сменить дошкольное учреждение в течение года. Размер предоставляемого сертификата будет соответствовать средней стоимости годового обучения в частных детских садах города. Такая мера позволит решить проблему доступности детсадов и поддержать дошкольные организации как малый бизнес.

Напомним, что правительство Санкт-Петербурга на 2023 год заложило 261,5 млрд рублей на финансирование сферы образования. Помимо этого депутаты Петербурга ранее одобрили законопроект о возможности использования материнского капитала для оплаты услуг индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательные услуги.

Бюджет Санкт-Петербурга финансирует 90% стоимости услуг детских садов. Родители платят 10% от суммы затрат. Эти средства расходуются на приобретение продуктов питания, инвентарь и хозяйственные товары. Социальным кодексом Санкт-Петербурга установлены льготы для отдельных категорий родителей, которые либо вообще не платят за детский сад, либо город компенсирует им от 20% до 70% родительской платы.