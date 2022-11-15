Кабул, 15 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Ряд участниц протестов в Афганистане направили письмо в Совет Безопасности ООН под названием «Сто криков о справедливости». Об этом сообщает портал Darivoa.

DFID — UK Department for International Development Афганские женщины

Согласно заявлению женщин, эти сто писем представляют собой краткий документальный отчёт о положении афганских женщин под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Эти сто писем на самом деле являются свидетельствами страданий, пережитых в течение более чем года угнетения, удушья, лишений и отчаяния под властью самого женоненавистнического и тиранического правительства», ― говорится в отчёте.

Женщины заявили, что письма собственноручно написаны сотней женщин без какого-либо вмешательства или принуждения, и каждое из них отражает «жалкое и прискорбное положение» женщин под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Лайли Басим, член Женского движения Афганистана, заявила, что в этих письмах рассказывается о постоянных и целенаправленных убийствах женщин, забрасывании их камнями и избиении палками, сексуальных домогательствах, пытках и произвольных арестах, принудительных и детских браках, принуждении к ношению хиджаба, жестоком обращении, унижениях и оскорблениях, закрытии школ для девочек, запретах на посещение спортзалов и парков развлечений, в целом, о повсеместных нарушениях прав женщин.

По её словам, цель отправки писем ― требование срочного рассмотрения положения афганских женщин Советом Безопасности ООН.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в середине 2021 года, они закрыли школы для девочек старше шестого класса и запретили женщинам работать, кроме ограниченного круга специальностей.

Последним по времени был запрет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от 13 ноября на посещение женщинами и девушками парков и спортивных залов.

Защитники прав женщин заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят «предвзятую» политику и ограничили основные права и свободы женщин и девочек, в том числе право на труд, право на образование, свободу передвижения и участие в общественной жизни.

Ранее международная организация Amnesty International заявила, что права женщин под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергались систематическим посягательствам, и призвала снять все ограничения.