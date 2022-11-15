Благовещенск, 15 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Амурской области сотрудники военного госпиталя давали взятки его руководителю за то, чтобы он включал их в списки претендентов на дополнительное денежное поощрение. За это главный бухгалтер и начальник филиала медучреждения получили в течение четырёх лет 855 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

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Руководитель военного госпиталя брал взятки как лично, так и через посредников. Он привлёк главного бухгалтера к составлению списка тех, кто может получать премии, и распорядился, чтобы часть денег они отдавали ему. Поручение руководителя было выполнено, и он получал взятки с 2015 по 2019 год. Сотрудников запугивали тем, что в случае отказа отдавать руководителю и бухгалтеру часть премий, их вообще оставят без поощрительных выплат. Размер взятки составлял от 20 до 40 тыс. рублей.

Врач, которая платила за получение премий и являлась посредником в передачи взяток от медсестры, приговорена к штрафу в 3 млн рублей. Медсестра выплатит в пользу государства по решению суда 2 млн рублей. Свою вину они полностью не признали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане по обвинению в получении взятки в 1,5 млн рублей в июле заключили под стражу врача-уролога и посредника. Деньги они получили за содействие осуждённому в освобождении из колонии.