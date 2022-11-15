Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Вашингтон не ведёт с Москвой переговоры по ситуации вокруг киевского режима за спиной Киева. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в опубликованном 15 ноября интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы не ведём переговоры за спиной [представителей киевского режима]», — сказал Кирби.

По его словам, сейчас отсутствуют «основные условия» для начала переговоров по урегулированию конфликта на территории б. УССР. Лидер киевского режима В. Зеленский «должен сам решить, согласиться ли на переговоры и когда».

Пока этого не произойдёт, отметил Кирби, администрация США будет работать над обеспечением киевских войск оружием и военными средствами.

Ранее источники газеты Politico сообщили о подготовке Госдепартаментом США почвы для возможных будущих переговоров между Москвой и Киевом. В Белом доме, однако, есть разногласия относительно необходимости подобных шагов.

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