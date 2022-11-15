Москва, 15 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Известие о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на G20 предложил снять односторонние санкции, прокомментировал с неутешительным прогнозом доктор экономических наук Никита Кричевский. По его словам, не только дружбой с Россией продиктовано это заявление.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Друг, но не только дружбой продиктованы его слова. Над Китаем нависла угроза введения экспортных рестрикций по аналогии с антироссийскими ограничительными мерами. Разговор об этом зашел в конце октября в ходе обсуждения повестки следующего торгового форума высокого уровня между США и ЕС, который состоится в начале декабря 2022 года.

Мозгов (точнее, их отсутствия) для введения антикитайских санкций у США и ЕС хватит. Тогда-то и начнется полномасштабный мировой кризис», — пояснил профессор 15 ноября в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления на саммите G20 в Индонезии председатель КНР Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.

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