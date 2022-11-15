Кишинёв, 15 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Сторонники оппозиционной партии «Шор» 15 ноября провели в Кишинёве акцию протеста, посвящённую второй годовщине победы президента Молдавии Майи Санду на выборах. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Сообщается, что протестующие прошли колонной к администрации президента. Они несли на плакатах нарисованные кукиши с подписью: «Предложение для народа», вероятно, отсылая к жесту депутата парламента страны от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Разу Нантоя, который он недавно показал журналистам.

Протестующие постоянно скандировали: «Долой Майю Санду». Возле президентской администрации прошёл митинг. Один из организаторов протеста, председатель Оргеевского района Дину Цуркану отметил, что территория вокруг администрации президента закрыта, хотя Санду в ходе предвыборной кампании обещала снести забор.

«У них есть совесть? Мало того, что они выиграли выборы, заявляя, что другие «плохие», так они сейчас ещё хуже делают. Они ещё чаще собираются по ночам, они всё быстрее принимают законодательные инициативы, они быстрее принимают какие-то решения, они забывают, что нужно общаться с народом», — сказал политик.

Он также напомнил про выходку Нантоя. Цуркану подчеркнул, что тот показал кукиш журналисту издания, которое поддерживает власть. По мнению выступающего, кукиш — это всё, на что способно руководство страны для своего народа.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября постоянно проходят протестные акции, на которых участники требуют отставки правительства и президента. Она в ответ на это заявляет, что протесты якобы организовывают из России.