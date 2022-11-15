Москва, , 12:40 — REGNUM Центральный банк России с 15 ноября выпускает в обращение памятные монеты, посвящеёные первому выпуску легендарного киноальманаха «Весёлая карусель №1» из серии «Российская (советская) мультипликация», сообщается на сайте регулятора.

На картошку Цитата из м/ф «Антошка». реж Леонид Носырев. 1969. СССР

На памятных монетах изображён Антошка — «рыжий-конопатый» мальчик из песни поэта Юрия Энтина и композитора Владимира Шаинского, лежащий под большим подсолнухом.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля выйдут тиражом 7000 штук. Тираж монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей составит 850 тыс. штук, из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 28 октября выпускает в обращение памятные монеты «Нагрудный знак с портретом Петра I» из серии «Алмазный фонд России».

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