Москва, , 12:45 — REGNUM Центробанк РФ будет совершенствовать требования к банкам по кибербезопасности на фоне увеличения кибератак. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Количество кибератак кратно выросло. Мы будем продолжать совершенствовать требования к банкам, к профессиональным компетенциям специалистов по информационной безопасности, проводить киберучения, развивать информационный обмен», — сказала она.

Набиуллина отметила, что В приоритете переход на наши отечественные разработки.

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