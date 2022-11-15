Москва, 15 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Центробанк РФ будет совершенствовать требования к банкам по кибербезопасности на фоне увеличения кибератак. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Количество кибератак кратно выросло. Мы будем продолжать совершенствовать требования к банкам, к профессиональным компетенциям специалистов по информационной безопасности, проводить киберучения, развивать информационный обмен», — сказала она.

Набиуллина отметила, что В приоритете переход на наши отечественные разработки.