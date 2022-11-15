Волгоград, , 12:35 — REGNUM Жителя Волгограда подозревают в изнасиловании случайной прохожей в Дзержинском районе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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По версии следствия, вечером 5 ноября 27-летний мужчина напал на улице возле дома 50 по улице Краснополянской на 35-летнюю местную жительницу. Злоумышленник несколько раз ударил её, а затем изнасиловал.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали накануне. Потерпевшая опознала его.

Следствие ходатайствует о заключении злоумышленника од стражу.