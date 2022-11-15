Лесосибирск, Красноярский край, 15 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту инцидента в городе Лесосибирске. Как сообщили ИА REGNUM 15 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону, ранее в медучреждение доставили 29-летнего мужчину с колото-резаным ранением в области грудной клетки.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По версии следствия, 13 ноября 2022 года в Лесосибирске произошёл конфликт между сожителями. Причиной стала ревность мужчины. В этот момент с улицы пришёл 12-летний сын женщины.

Подросток решил заступиться за мать, взял нож и скрылся вместе с ней в комнате. Мужчина продолжал проявлять агрессию. Мальчик в ответ нанёс ему один удар в область передней поверхности грудной клетки.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. В настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь.

«Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства. В СК добавили, что процессуальная проверка проводится на предмет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Напомним, по данным ГУ МВД, за десять месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 38 334 преступления, в том числе 10 013 тяжких и особо тяжких.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке задержали женщину, подозреваемую в убийстве родственницы.

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