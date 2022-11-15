Курск, 15 ноября 2022, 12:33 — REGNUM Советский истребитель, сбитый в 1943 году во время сражения на Курской дуге, и останки пилота обнаружены поисковиками в Поныровском районе Курской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Поисковики отряда «Курган» проводили работы в селе Ольховатка Поныровского района — это село во время Курской битвы находилось на линии фронта. Осмотр провели, в том числе, и в одном из частных огородов — с разрешения хозяина.
В огороде были обнаружены несколько фрагментов советского самолета-истребителя марки «Як», останки пилота и невзорвавшаяся авиабомба весом 25 кг.
Останки пилота, имя которого установить не удалось, захоронят у памятника артиллеристам весной 2023 года.