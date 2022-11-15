Курск, , 12:33 — REGNUM Советский истребитель, сбитый в 1943 году во время сражения на Курской дуге, и останки пилота обнаружены поисковиками в Поныровском районе Курской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Сборка истребителей Як-3 на Саратовском авиазаводе. 1944

Поисковики отряда «Курган» проводили работы в селе Ольховатка Поныровского района — это село во время Курской битвы находилось на линии фронта. Осмотр провели, в том числе, и в одном из частных огородов — с разрешения хозяина.

В огороде были обнаружены несколько фрагментов советского самолета-истребителя марки «Як», останки пилота и невзорвавшаяся авиабомба весом 25 кг.

«Подняты детали парашютной системы, один кирзовый сапог, часть шлемофона с телефоном. Номерных деталей не обнаружено. Установлено, что упавший самолет — истребитель марки «Як», сбитый в начале июля 1943 года во время сражения на Курской дуге», — уточнили в пресс-службе.

Останки пилота, имя которого установить не удалось, захоронят у памятника артиллеристам весной 2023 года.