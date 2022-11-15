Курган, 15 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Курганской области администрация Кетовского района подписала договор на приобретение школы у застройщика. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области Новая школа в селе Кетово Курганской области

Построенная «под ключ» школа на 1100 мест в селе Кетово на улице Космонавтов, 49А два года пустовала из-за того что региональные власти не могли уладить разногласия со строительной компанией в вопросах оценки стоимости здания и установленного в нём оборудования. В октябре 2022 года из федерального бюджета Курганской области было выделено 963 567,5 рубля на приобретение нового здания и учебного оборудования школы, а также здания котельной, отапливающей данную учебное учреждение.

«Уже размещён на торгах муниципальный заказ на приобретение учебного оборудования, необходимого для занятий ребятишек. Школу сейчас готовят к лицензированию. Исходя из планов поставок оборудования, коллеги планируют начать учебу в новом здании сразу после новогодних каникул», — отметил Вадим Шумков.

Напомним, проблема с выкупом Кетовской школы заключалась в том, как уверяли ранее власти Курганской области, что построенное на частные деньги здание учебного учреждения застройщик предлагал выкупить за сумму почти в 1,2 млрд рублей. Минпросвещения РФ оценило школу в 738 млн рублей. Власти региона не могли заплатить выше экспертной стоимости от министерства, так как это шло вразрез с законодательством.