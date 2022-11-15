Махачкала, 15 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Дагестане возродили утраченный сорт риса «Дагестан» из сохранившихся в Санкт-Петербурге семян. Много лет назад этот сорт был выведен из оборота в республике по различным причинам. Поручил возродить его в 2018 году Абдулмуслим Абдулмуслимов — премьер-министр региона, в то время руководивший минсельхозпродом Дагестана.

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Как рассказал и. о. директора ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» Нариман Ниматулаев, семена потерянного в Дагестане сорта были обнаружены в Санкт-Петербургском национальном генетическом центре. Дагестанским специалистам удалось из трех граммов семян вырастить за три года почти 300 кг риса.

«Нам дали три грамма семян, это буквально одна чайная ложка, и за эти 3,5 года наш региональный научный центр смог получить уже более 300 кг, то есть в 100 тыс. раз увеличили количество этого материала. В следующем году мы уже можем как минимум отвести уже один рисовый чек общей площади минимум два гектара», — приводит слова Ниматулаева пресс-служба правительства региона.

Как подчеркнул ученый, интерес к возрожденному сорту риса объясняется тем, что он отличается особой устойчивостью к полеганию в условиях дождливой и ветреной погоды.