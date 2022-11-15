Бали, Индонезия, , 12:32 — REGNUM Китай является самой большой государственной угрозой для экономической безопасности Великобритании. Об этом заявил 15 ноября британский премьер Риши Сунак.

Риши Сунак Ministry of Housing, Communities & Local Government

На полях саммита G20 в Индонезии он сказал, что «честно выражает своё мнение» о Китайской Народной Республике.

«Я думаю, что Китай однозначно представляет системную угрозу. Скажем так, системный вызов нашим ценностям, нашим интересам. Несомненно, представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности», — приводит слова Сунака британская газета Times.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Индонезии на острове Бали. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Он провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.