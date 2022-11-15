Париж, 15 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В сентябре совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающие в себя коммерческие и государственные запасы, опустились ниже отметки 4 миллиардов баррелей, резко сократившись с января текущего года на 176,6 миллиона баррелей. Такие данные приводятся в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Отмечается, что такое падение произошло впервые с 2004 года.

В докладе указано, что из всех стран ОЭСР наибольший вклад в снижение государственных запасов внесли США, выпустив из своего резерва 28,3 миллиона баррелей нефти, пишет «Прайм». При этом запасы за пределами ОЭСР (особенно запасы нефти в Китае), напротив, выросли на 63,4 миллиона баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявили, что крайне низкие запасы дизельного топлива в США и в других странах с высокой долей вероятности вызовут рост цен и усугубят инфляцию на фоне приближения зимы. Так, по данным на конец октября, в Соединённых Штатах осталось дизельного топлива примерно на 25 дней, что считается очень низким уровнем. Обычной ситуация считается, когда их топлива хватает на 30 — 35 дней.

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