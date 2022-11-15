Донецк, , 12:30 — REGNUM Боевики ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Горловку. Об этом 15 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 12:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпушено шесть снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 12:20 киевские нацисты выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Евросоюзу следует сконцентрироваться на создании «плана Маршалла» для Киева.