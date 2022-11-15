Рабочий посёлок Жигалово, Иркутская область, , 12:30 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 15 ноября обнародовал некоторые подробности экстренной посадки вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ангара» в Жигаловском районе.

Вертолёт «Ми-8» Алексей Колчин ИА REGNUM

По его словам, авиаинцидент произошел в 80 километрах от райцентра». На борту находились экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь.

«Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели. Информация будет обновляться. Буду держать вас в курсе», — подчеркнул глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что на борту Ми-8 находился только экипаж, состоящий из четверых человек.

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