Стокгольм, 15 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Воздух в центральной части Стокгольма стал самым чистым за последние 30 лет. Содержание диоксида азота в выхлопных газах автомобилей сократилось вдвое с 2016 года, со среднегодового значения 40 микрограммов на квадратный метр до 20. Об этом сообщил телеканал SVT.

Øyvind Holmstad Стокгольм

«Стокгольмский воздух сейчас прекрасен. Я работаю с измерениями воздуха более 20 лет, и качество воздуха сегодня сильно отличается от того, когда я начинал карьеру», — признается Ларс Берман, который работает в Природоохранном управлении Швеции.

В прошлом уровень диоксида азота в Сёдермальме (один из самых элитных районов Стокгольма) был настолько высок, что столице Швеции грозил штраф со стороны властей Евросоюза. Однако, пишут журналисты, на данный момент все требования соблюдены.