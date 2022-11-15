Выборг, Ленинградская область, , 12:33 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области с воинскими почестями захоронили останки 50 погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев, сообщили 15 ноября в пресс-службе районной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Захоронение останков бойца Красной Армии Gov.spb.ru

На территории мемориально-исторического района «Куутерселькя 1944» в Рощинском поселении состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков пятерых воинов Красной Армии, погибших здесь в июне 1944 года при штурме обороны противника в ходе Выборгской наступательной операции.

«Эта братская могила советских воинов организована на месте одного из санитарных захоронений. В дальнейшем здесь планируется установить новый мемориальный комплекс, который станет центральным объектом музея под открытым небом», — уточнили в районной пресс-службе, добавив, что на гранитных плитах будут указаны фамилии 524 бойцов и командиров Красной Армии, погибших и пропавших без вести в битве при Куутерселькя, чьи имена в настоящее время ещё не увековечены.

Кроме того, на территории воинского захоронения №55 поселка Кузьминское Гончаровского поселения были перезахоронены останки 22 красноармейцев, погибших в ходе советско-финляндской войны в феврале 1940 года.

«Бойцы 8-й Минской стрелковой дивизии пали смертью храбрых в районе урочища Кууса, недалеко от поселка Житково», — уточнили в пресс-службе.

Останки ещё 23 бойцов, обнаруженные в ходе поисковых работ, были преданы земле с воинскими почестями на братских могилах вблизи поселков Барышево (Гончаровское поселение), Лейпясуо (Красносельское поселение) и Семиозерье (Полянское поселение).

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