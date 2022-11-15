Стокгольм, 15 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Верить в то, что Швеция с ее нынешней политикой достигнет своих климатических целей к 2030 году, «почти что все равно, что верить в существование Санты-Клауса». Об этом на странице в соцсети Twitter написал депутат риксдага Роберт Ханна, который также является заместителем председателя комитета по культуре и однопартийцем нынешнего министра климата Ромины Пурмохтари.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Техническое развитие приведет в конечном итоге к достижению наших целей, но не так быстро, как всем хотелось бы», — пишет Ханна.

Пурмохтари недавно сама заявила, что климатические цели Швеции, скорее всего, не будут достигнуты. Но политик указала на то, что «амбиции остаются».

Напомним, что ранее достижение 16 климатических целей Швеции было запланировано на 2020 год, после чего сроки были сдвинуты на 2030.