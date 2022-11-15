Париж, , 12:27 — REGNUM После франко-британского соглашения о мигрантах министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал Великобританию «измениться», чтобы не оставаться привлекательной для мигрантов страной, сообщает Le Figaro.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

«Великобритания должна измениться, чтобы не оставаться страной притяжения. Они должны сначала изменить правила своего рынка труда, поскольку в Соединенном Королевстве можно работать без документов», — заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен после объявления о франко-британском соглашении по борьбе с миграцией.

«Британии нужны нормальные отношения с Европейским союзом, договор, который никогда не заключал Борис Джонсон, чтобы определить правила въезда иностранцев», — добавил глава МВД Франции, выступая за то, чтобы Лондон установил «легальные каналы иммиграции».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Великобритания подписали новое соглашение о совместной борьбе с пересечением Ла-Манша мигрантами, что в течение нескольких лет является источником постоянной напряженности между Парижем и Лондоном.

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