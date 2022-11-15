Стокгольм, 15 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Помимо Турции, Венгрия также является страной НАТО, не ратифицировавшей заявку Швеции на вступление в альянс. До сих пор из Будапешта говорили, что это только вопрос времени, но опрошенные журналистами газеты SvD венгерские политики рисуют другую картину.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

«[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан ненавидит, когда кто-то говорит ему, что он должен делать. Сейчас вы просто игральная карта в его руках», — отметил Томпос Мартон, оппозиционный политик в комитете по иностранным делам венгерского парламента.

Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Балаш говорит, что Орбан, вероятно, делает одолжение своему близкому союзнику, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, не оставляя его одного в своем сопротивлении Стокгольму.

Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач считает, что предыдущее шведское правительство, которое он называет «самым идеологическим в Европе», не «протягивало руку» Венгрии и не спрашивало, чего хочет Будапешт. Он даже отказался отвечать, одобрит ли Венгрия заявку раньше Турции.

«Я не собираюсь называть какие-то сроки», — сказал Ковач в интервью SvD.