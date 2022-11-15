Стокгольм, , 12:27 — REGNUM Теракт в Стамбуле, произошедший 13 ноября, повлияет на процесс вступления Швеции в НАТО. Такого мнения придерживается эксперт по Турции Халил Каравели из Института политики безопасности и развития, о чем он рассказал в интервью радиостанции Ekot.

Генеральный секретарь НАТО с представителями Финляндии и Швеции Nato.int

В частности, он указал на заявления, сделанные министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу 14 ноября, когда тот указал на причастность Соединенных Штатов.

«Это пока самое резкое заявление со стороны турецкого госистеблишмента против США, которые были выделены как государство, финансирующее Рабочую партию Курдистана», — сказал Каравели.

Далее он отмечает, что это ясно указывает на то, что Швеция не может больше надеяться на то, что США посредством давления убедят Анкару отказаться от вето в вопросе вступления скандинавской страны в НАТО без каких-либо уступок со стороны Стокгольма.

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