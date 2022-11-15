Кострома, , 20:18 — REGNUM На постановление Басманного суда Москвы о заключении депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева под стражу подана апелляция. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как пояснили в вышестоящем Московском городском суде, материалы жалобы к ним ещё не поступили. На чем именно настаивают защитники политика, неизвестно.

Арест Мирзоева Басманный суд Москвы

Ранее Мирзоева арестовали по делу о нарушении правил пожарной безопасности до 5 января 2023 года. Известно, что обвиняемый и его адвокаты просили суд о домашнем аресте, но им было отказано.

Напомним, политик был задержан после пожара в костромском клубе «Полигон», в результате которого погибли 13 человек. Он является учредителем ООО «Полигон», сдававшего помещение в аренду развлекательному заведению.

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