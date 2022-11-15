Иркутск, , 12:21 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 15 ноября оповестил об утверждении мер социальной поддержки мобилизованных граждан и членов их семей. Как пояснил глава региона в своем телеграм-канале, этот документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, будут использовать в своей работе штабы, которые координируют помощь.

Мобилизация Правительство Приангарья

Всего в перечне предусмотрено 30 мер поддержки. Часть из них предоставляется на территории всей Иркутской области. Например, единовременные выплаты мобилизованным 100 тысяч рублей, выплаты в случае ранения или травмы, выплаты 50 тысяч рублей первокурсникам-детям участников СВО, отдых в оздоровительных лагерях для детей.

Также в документе есть меры, которые рекомендовано применять органам местного самоуправления. К примеру, муниципальные образования сами решают, взять на себя или нет оплату детских садов и питания в школах для детей мобилизованных. Поручил проработать возможность компенсировать им расходы из регионального бюджета в случае, если у муниципальных образований возникнет в этом необходимость.

Чтобы ответить на интересующие жителей вопросы про меры поддержки, заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и заместитель министра соцразвития, опеки и попечительства Светлана Иевлева провели прямой эфир в социальных сетях. Он доступен в записи целиком в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 9 ноября состоялся торжественный митинг, посвященный отправке первых команд призывников.

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