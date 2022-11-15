Канберра, 15 ноября 2022, 12:25 — REGNUM Руководство крупнейшего банка Австралии Commonwealth Bank сообщило о прибыли в размере $2,5 млрд за третий квартал текущего года, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 15 ноября пишет новостное агентство AAP.
Журналисты сообщают, что новые данные показывают, что операционные показатели банка также выросли на 12% по сравнению с последними двумя кварталами.
Исполнительный директор банка Мэтт Комин заявил в своем пресс-релизе, что в конкурентной среде банк по-прежнему удерживает лидерские позиции.
«Экономика [Австралии] продемонстрировала устойчивость перед лицом роста стоимости жизни и давления в связи с ростом процентных ставок, и, несмотря на эти краткосрочные проблемы, мы сохраняем оптимизм в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив», — говорится в пресс-релизе.
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