Канберра, 15 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Руководство крупнейшего банка Австралии Commonwealth Bank сообщило о прибыли в размере $2,5 млрд за третий квартал текущего года, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 15 ноября пишет новостное агентство AAP.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Журналисты сообщают, что новые данные показывают, что операционные показатели банка также выросли на 12% по сравнению с последними двумя кварталами.

Исполнительный директор банка Мэтт Комин заявил в своем пресс-релизе, что в конкурентной среде банк по-прежнему удерживает лидерские позиции.

«Экономика [Австралии] продемонстрировала устойчивость перед лицом роста стоимости жизни и давления в связи с ростом процентных ставок, и, несмотря на эти краткосрочные проблемы, мы сохраняем оптимизм в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив», — говорится в пресс-релизе.