Канберра, 15 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. 15 ноября стало известно, что Резервный банк меняет свою политику в отношении повышения ключевой ставки. О подробностях написала газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Так, центробанк Австралии пересмотрел свое прогнозное руководство и решил, что говорить о том, что повышение денежной ставки до 2023 или 2024 года маловероятно, не является «оптимальным результатом».

«Прогнозное руководство было основано на меняющейся ситуации, но в разное время оно включало элемент, зависящий на времени», — объясняется в документах регулятора.

«Короче говоря, цетробанк оставляет за собой право не давать конкретики в будущем», — комментируют журналисты The Guardian.

Сообщается также, что, по оценкам регулятора, депозиты населения выросли на 8,6% в годовом исчислении, жилищное кредитование увеличилось на 6,3%, а кредитование бизнеса выросло на 12,6%.