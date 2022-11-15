Сидней, Австралия, , 12:20 — REGNUM 15 ноября премьер-министр самого населенного штата Австралии Новый Южный Уэльс Доминик Перротте отчитался на пресс-конференции о работе властей и спасателей по борьбе с последствиями наводнений. Его слова передала газета The Guardian.

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«За последние 24 часа к нам поступило более 900 запросов о помощи. Было проведено 222 две спасательные операции», — заявил политик.

«Очевидно, что наши сообщества в Юговре и Форбсе, особенно в Форбсе сегодня утром, беспокоятся, поскольку там действуют приказы об эвакуации населения. Эти приказы об эвакуации затрагивают имущество, они распространяются на сотни людей», — добавил премьер-министр штата.

По словам Доминика Перротте, ситуация ухудшится, поскольку в ближайшее время ожидаются очередные проливные ливни в уже подтопленных районах.

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