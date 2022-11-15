Стокгольм, 15 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. За последние четыре месяца 72-летняя активистка из Швеции Дороти Хильдебрандт проехала на велосипеде 800 километров, чтобы попасть на саммит по климату в Египте COP27, пишет новостное агентство TT.

Официальное интернет-представительство президента России Абдель Фаттах Ас-Сиси

Путешествие началось в шведском Катринехольме и с тех пор женщина проехала через 17 стран.

«Мой долгий путь не всегда был легким. Но мой посыл мировым лидерам заключается в том, что не всегда должно быть легко, что они также должны быть в состоянии принимать неудобные решения», — сказала Дороти в интервью TT.

На прошлой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси захотел присоединиться к велопробегу Дороти. На вопрос, как прошла их совместная велопрогулка, пенсионерка ответила: «Да, что тут сказать, я покаталась на велосипеде с этим стариком».

У нее также была возможность задать президенту вопрос, почему авторитарный режим ас-Сиси не разрешает египтянам проводить мирные демонстрации в стране.